Calciomercato Lazio, Jony a Fiumicino: visite e firma in programma

La Lazio ha concluso l'acquisto dal Malaga dell'esterno classe 1991 Jony: il giocatore è atterrato in Italia, ora per lui visite mediche e firma.

La rinforza la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I biancocelesti hanno infatti accolto nella giornata odierna all'aereoporto di Fiumicino lo spagnolo Jony.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Si tratta di un esterno classe 1991, di proprietà del Malaga ma l'anno scorso in prestito all', squadra con la quale ha collezionato un totale di 37 presenze, 4 goal ed 11 assist, contribuendo all'ottimo campionato della squadra iberica.

Nella giornata odierna il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi mettere nero su bianco sul contatto che lo legherà alla società del presidente Lotito. Il giocatore ha scelto il campionato italiano nonostante avesse molte offerte, in primis quella del in patria.

Nella giornata di giovedì dovrebbero invece essere sostenute le visite mediche e dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'acquisto di Lazzari dalla .