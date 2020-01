Calciomercato Lazio, Escalante vicinissimo: accordo per l'arrivo a parametro zero

La Lazio stringe per il colpo low cost a centrocampo: accordo raggiunto per l'argentino dell'Eibar Gonzalo Escalante.

Da Ibrahimovic a Kulusevski, anche la vuole essere protagonista sul mercato: il ds Igli Tare non resta a guardare e mette le mani sul centrocampista argentino Gonzalo Escalante, ex Catania e attualmente all'.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il dirigente biancoceleste ha strappato l'accordo per portare in il centrocampista classe '93 a parametro zero, considerando che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2020.

Lanciato nel calcio che conta dal Boca Juniors, Escalante è arrivato in Italia giovanissimo al Catania, dove ha collezionato 26 presenze e un goal. Poi la lunga permanenza all'Eibar, dove si è confermato tra i punti fermi della mediana (148 presenze, 10 goal e 8 assist). Mister Inzaghi si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Europea.