Calciomercato Lazio, Correa vicino al rinnovo: 2 milioni a stagione più bonus

Joaquin Correa a un passo dal rinnovo con la Lazio: l'attaccante argentino ha raggiunto l'intesa con la società bianconceleste fino al 2024.

La blinda i suoi gioielli dopo aver ritrovato la vittoria in campionato con il poker rifilato al . La dirigenza biancoceleste ha raggiunto il prezioso accordo con Joaquin Correa per il rinnovo del contratto fino al 2024.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', si è chiuso con una fumata bianca l'incontro tra il ds Tare e l'agente Lucci: si attende soltanto l'annuncio ufficiale per Correa, che firmerà un contratto a 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Dieci goal in 51 presenze fin qui per Correa, elemento sempre più importante nell'economia del gioco di Inzaghi: il classe '94 ha convinto lo staff tecnico, che vuole blindarlo in vista delle prossime sessioni di mercato.