Calciomercato Lazio, contattato Filipe Luis: va in scadenza a giugno

La Lazio ha chiamato Filipe Luis, che non ha intenzione di rinnovare con l'Atletico Madrid. C'è la concorrenza del Paris Saint-Germain.

La Lazio negli ultimi anni ha sperimentato e consolidato ormai la sua idea di calciomercato: Tare e Lotiso sanno regalare al loro allenatore giocatori giovani da plasmare e lanciare, ma anche un buon numero di senatori, in modo da creare la giusta alchimia all'interno della squadra.

Così, come successo ad esempio con Lucas Leiva, Igli Tare ha messo nel mirino adesso un giocatore che potrebbe far salire di qualità tutto il gruppo con la sua esperienza. Stiamo parlando di Filipe Luis, terzino sinistro e senatore dell'Atletico Madrid del Cholo Diego Pablo Simeone.

Il classe 1985, ad agosto farà 34 anni, va in scadenza di contratto il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da 'AS', quotidiano da sempre molto vicino alle questioni delle due squadre più importanti di Madrid, ha ormai deciso di non rinnovare il suo legame con l'Atletico e di scegliere la sua prossima squadra in piena libertà.

La Lazio lo ha chiamato personalmente, così come il Paris Saint-Germain. Sembrerebbe una sfida impari, ma non è così. Il giocatore deciderà se andare in Francia o in Italia, sposando la nuova causa a parametro zero quindi. Potrebbe già decidere la sua prossima squadra già a gennaio, la Lazio spera nel "sì".