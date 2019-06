Calciomercato Lazio, cessioni in vista: Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica per 17M

Pedro Neto vicino al ritorno in patria, al Benfica. In patria potrebbe tornare anche Bruno Jordao. Nelle casse biancocelesti circa 17M.

La sta lavorando sul mercato, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le cessioni, secondo quanto riportato da A Bola, è vicina quella del giovane Pedro Neto.

Il , squadra portoghese, è disposto a mettere sul piatto della società biancoceleste circa 17 milioni di euro. Nella trattativa, che viene portata avanti in prima persona da Jorge Mendes, potrebbe rientrare anche il connazionale Bruno Jordao (al momento però la trattativa che lo riguarda è ancora in itinere).

Classe 2000, nel 2018-2019 Pedro Neto ha collezionato un totale di 5 presenze tra e Coppa (solo 55 minuti in campo). 3 sole presenze ed 87 minuti in campo in Serie A per Bruno Jordao.