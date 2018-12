Calciomercato Lazio, Caligiuri ipotesi per la fascia destra

Visti gli addii sempre più probabili di Basta e Caceres, la Lazio cerca un esterno destro: Tare segue Caligiuri dello Schalke e Donati del Mainz.

Un'Europa League da disputare nel migliore dei modi e un quarto posto da ottenere con le unghia e con i denti: per la Lazio si tratterà di una seconda parte di stagione intensa, motivazione perfetta per un moderato intervento sul mercato nelle prossime settimane.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Non ci sarà una rivoluzione, sia ben chiaro, ma qualche ritocco verrà fatto: soprattutto sulla fascia destra dove a dire addio saranno Basta (in scadenza) e Caceres. Nel caso dell'uruguaiano la cessione si fa complicata a causa dell'ingaggio da 1.2 milioni a stagione che spaventa le pretendenti.

Lotito ha intenzione di spendere 5-6 milioni per quel ruolo, dove il favorito sembra essere Daniel Caligiuri: secondo 'Il Corriere dello Sport', l'esterno tedesco di chiare origini italiane piace molto a Tare che potrebbe chiederlo allo Schalke 04.

Con Tedesco in panchina, Caligiuri è stato arretrato nel ruolo di semplice ala o addirittura di terzino, dopo aver giocato gran parte della sua carriera in attacco. Nel 2015 venne chiamato dall'allora ct azzurro Conte per uno stage, salvo poi tornare a casa ed uscire dalla lista dei convocati per la gara con la Croazia.

L'articolo prosegue qui sotto

L'alternativa gioca sempre in Bundesliga, al Mainz: si tratta di Giulio Donati, 28enne di scuola Inter ed esploso in Germania ai tempi del Bayer Leverkusen, con cui vanta anche 15 presenze in Champions League. Attualmente è fuori rosa per aver rifiutato il rinnovo dell'accordo in scadenza a giugno.

Per il reparto avanzato spunta il nome di Ramadan Sobhi, esterno egiziano dell'Huddersfield considerato in patria l'erede di un certo Mohamed Salah, investitura non da poco conto. È stato convocato dall'ex ct Cuper per gli ultimi Mondiali, conclusi con zero punti nel girone.

Capitolo giovani: Alessandro Rossi potrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2021 prima di essere ceduto in prestito al Pescara, dove milita il suo ex compagno di Primavera, Luca Crecco.