Calciomercato Lazio, Baselli nel mirino: è il sostituto di Badelj

La Lazio riparte da Simone Inzaghi e puntella il centrocampo: piace Daniele Baselli, che il Torino cede però solo per un'offerta molto alta.

La riparte da Simone Inzaghi dopo la stagione conclusa e dopo aver vinto la Coppa : la dirigenza biancoceleste sta pensando ai nuovi acquisti estivi e nel mirino è finito Daniele Baselli, che piace per il centrocampo.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la Lazio sta pensando al centrocampista del per puntellare la mediana in vista della prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata anche in .

L'offerta sarà presentata nel momento in cui verrà concretizzata la cessione di Badelj, ma il club granata chiede una cifrà alta per privarsi del suo titolare. 34 partite in e 4 goal in questa stagione per Baselli, che rappresenta il profilo perfetto chiesto da Inzaghi.

Dal canto suo il giocatore potrebbe gradire il salto in una piazza più importante dopo 4 anni al Torino, considerando anche la possibilità di giocare competizioni internazionali.