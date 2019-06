Calciomercato Lazio, l'agente di Buffon chiude: "Potrebbe rompere equilibri di spogliatoio"

L'agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, esclude un approdo alla Lazio: "Il Porto è la squadra che ha mostrato più interesse".

Fresco di divorzio dal , Gianluigi Buffon è alla ricerca di una nuova tappa per la sua lunga carriera: non è da escludere a priori la possibilità di un ritorno in dopo i diciassette anni passati alla , anche se le dichiarazioni dell'agente Silvano Martina lasciano poco spazio ai dubbi.

Intervistato in esclusiva da 'Cittaceleste', il procuratore non ha fatto mistero del soggiorno romano dell'ex portiere della Nazionale, ammettendo al contempo come non c'entri nulla con un interesse della .

"Gigi a ? Sì, mi aveva detto che sarebbe venuto un solo giorno nella capitale, ma non c’entra il lavoro. Gigi è rimasto molto colpito dall’effetto e dall’ultimo appello dei tifosi della Lazio come reazione alla notizia, non ha mai fatto mistero di ricambiare la simpatia".

Molto difficile che Buffon decida di diventare biancoceleste: Simone Inzaghi ha già il titolarissimo Strakosha tra i pali e c'è spazio anche per una battuta di mercato.

"Buffon alla Lazio potrebbe rompere certi equilibri di spogliatoio, la Lazio sta bene così, con il suo valido portiere. Vendete Strakosha e poi ne riparliamo…”.

Più fattibile un trasferimento al , idea che stuzzica e non poco Buffon per la possibilità di giocare il terzo turno di qualificazione della .