Calciomercato Lazio, Adekanye primo rinforzo: in tribuna per la finale di Coppa Italia

L'attaccante ormai ex Liverpool è sbarcato a Fiumicino e assisterà alla finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Atalanta.

Dai dubbi alle conferma. Fino alla quasi ufficialità dell'affare, visto e consideando come Bobby Adekanye si trovi già a per assistere alla prima gara ufficiale della squadra con cui giocherà nella prossima stagione, ovvero quella impegnata in finale di Coppa contro l' .

Adekanye ha confemato via social di essere nella capitale, dove assisterà alla finale di . La Lazio ha chiuso per il suo acquisto da un po' di tempo, ma il suo acquisto da parte di Lotito e Tare sarà ufficiale solamente a inizio luglio, con il via delle trattative e dei depositi dei contratti in Lega calcio.

Classe 1999, olandese di origini nigerianie, Adekanye si sarebbe già legato alla Lazio per un contratto quadriennale fino al 2023. Il giocatore ha visitato Formello lo scorso mese ed è stato convinto dalla dirigenza biancoceleste ad accordarsi per un ulteriore anno rispetto al triennale pensato dallo stesso attaccante.

Adekanye è principalmente un'ala destra, che può giostrare anche come trequartista o essere impegnato da prima punta. La Lazio si è invaghita di lui osservandolo con il Under 23 e nella Youth League europea, dove ha messo a segno due reti.

Veloce, dotato di grande tecnica e abilità nel saltare l'uomo, Adekanye sa segnare e fornire assist con regolarità se utilizzato in maniera costante, come dimostrato in questi anni di Liverpool.

Il ragazzo che si unirà alla Lazio nelle prossime settimane ha salutato i Reds via social, così da abbracciare la sua nuova realtà:

"Quattro anni fa, arrivato a Liverpool, ero ancora un bambino. Ora me ne vado da uomo, e porto con me una nuova famiglia che sentirò mia per sempre. Non so ancora come o quando, ma sono sicuro che le nostre strade si rincontreranno un giorno. Aspetto con voi il primo giugno. Sarò uno in più ad aiutare la squadra a vincere la ".

Ma già da oggi, tiferà Lazio all'Olimpico.