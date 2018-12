Calciomercato Lazio, Adekanye colpo low cost: in arrivo dal Liverpool

La Lazio è ad un passo da Bobby Adekanye, attaccante classe '99 in scadenza di contratto con il Liverpool: il giocatore non rinnoverà con i Reds.

Il mercato invernale è alle porte ma la Lazio guarda avanti ed è pronta ad aggiudicarsi un giovane talento olandese proveniente dalla Premier League. Bobby Adekanye è il nuovo nome accostato alla formazione biancoceleste per la fine della stagione.

Secondo quanto appreso da Goal, il giovane attaccante olandese è in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno 2019 e ha già comunicato al club di non voler rinnovare. La dirigenza biancoceleste avrebbe approfittato di questa situazione strappando l'ok dell'agente Junior Minguella: un pre-accordo addirittura maturato nel mese di novembre.

Nato in Nigeria ma cresciuto calcisticamente in Olanda, Adekanye fa parte della schiera di talenti maturata nelle giovanili dell'Ajax. Il classe '99 ha indossato anche la maglia del Barcellona prima di arrivare in Inghilterra.

Esterno destro d'attacco adattabile anche in altri ruoli del reparto offensivo, Adekanye ha giocato le ultime due stagioni con i Reds in Youth League, collezionando complessivamente 12 presenze e 5 goal.