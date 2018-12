Calciomercato, l'agente di Palacios: "Ci hanno chiamato anche Inter e Roma"

Renato Corsi, procuratore del talentuoso Exequiel Palacios, ha rivelato: "Il Real Madrid è in vantaggio su tutti, ma ci hanno chiamato Inter e Roma".

Exequiel Palacios è uno dei maggiori talenti del calcio argentino. Un centrocampista classe 1998 che ha fatto girare a testa a molti club europei. Su di lui però, come si sa ormai da tempo, c'è il forte interesse del Real Madrid, che ha già parlato anche con il River Plate.

'AS' però ha parlato con il procuratore di Palacios, Renato Corsi, scoprendo alcune cose interessanti. "Ci hanno chiamato l'Inter, la Roma e il Wolfsburg. Zanetti mi ha chiamato anche di persona. Molti club interessati, ma quello che è arrivato da più tempo è il Real Madrid", ha assicurato l'agente del talento argentino.

Corsi continua: "Il Real Madrid è stato corretto sia con noi che con il club. In questi giorni di movimento per River-Boca e i relativi incidenti, non hanno contattato nessuno. Ma nei prossimi giorni dopo la finale ci sarà tempo per parlare".

Per concludere, un'altra pretendente di lusso per Palacios: "Con il Barcellona c'è stato qualcosa all'inizio, ma poi si è chiuso tutto. Ribadisco, avanti come il Real Madrid non c'è nessun'altra squadra".