Calciomercato, la SPAL pensa al ritorno di Schelotto in Italia

Dopo due stagioni travagliate al Brighton, Ezequiel Schelotto potrebbe tornare in Italia: ci sta pensando la SPAL.

Vi ricordate di Ezequiel Schelotto? Il laterale italo-argentino che in Italia ha vestito le maglie di Cesena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo potrebbe tornare proprio in Serie A in questa finestra di calciomercato,

Attualmente milita al Brighton, in Premier League. Ma dopo una buona prima stagione, con 20 presenze nel campionato inglese, è praticamente un fantasma attualmente, con zero presenze all'attivo nella stagione corrente.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Ezequiel Schelotto potrebbe essere un rinforzo della SPAL. Il suo contratto scade nel 2020 ma, proprio per lo scarso utilizzo, il costo del suo cartellino dovrebbe essere abbordabile.

Nel modulo di Semplici, ovvero il 3-5-2, il 'Galgo' Schelotto sarebbe perfetto per ricoprire il posto che attualmente è di Lazzarri, quantomeno per avere un'alternativa valida proprio al terzino italiano.