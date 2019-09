Calciomercato, Kownacki riscattato dal Fortuna Düsseldorf: Sampdoria addio

Il Fortuna Düsseldorf comunica l'avvenuto riscatto di Dawid Kownacki che lascia così definitivamente la Sampdoria.

Il futuro di Dawid Kownacki sarà ancora in : arrivato al Fortuna Düsseldorf a gennaio dalla , si è ufficialmente concretizzato il riscatto a titolo definitivo da parte della società tedesca.

La condizione che ha fatto scattare l'acquisizione è la quarta presenza in stagione che ha garantito al giocatore un contratto valido fino al 30 giugno 2023.

Fortuna bindet @dkownacki24 bis 2023🔴⚪️

Die zwischen #F95 und @sampdoria vereinbarte Kaufoption für Dawid #Kownacki ist nach seinem vierten Einsatz in dieser Saison in Kraft getreten. Demnach hat die Fortuna ihn nun fest verpflichtet. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft bis 2023. pic.twitter.com/ke9EYGw5jy — Fortuna Düsseldorf (@f95) September 23, 2019

Kownacki non ha ancora trovato la via della rete, mentre nella seconda parte della scorsa annata è riuscito a timbrare il cartellino quattro volte in dieci apparizioni di , aiutando la squadra a conquistare una tranquilla salvezza.

Con la Sampdoria ha disputato quaranta partite segnando dieci goal tra l'estate 2017 e il gennaio 2019.