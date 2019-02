Calciomercato Juventus, Zaniolo tentazione forte: incontro con l'agente a Madrid

La Juventus nel proprio quartier generale a Madrid, prima della partita con l'Atletico, ha incontrato Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo.

La tentazione Nicolò Zaniolo si fa sempre più insistente per la Juventus. I bianconeri si sarebbero invaghiti del classe 1999, come diverse big europee, e starebbero sognando di portarlo a Torino in estate. L'operazione si preannuncia complicata, ma Paratici avrebbe mosso il primo passo incontrando l'agente Claudio Vigorelli in un hotel di Madrid.

Come raccontato infatti da 'Tuttosport', nel quartier generale bianconero nella capitale spagnola, prima del match con l'Atlético, i dirigenti bianconeri hanno accolto il procuratore del classe 1999 della Roma. Vigorelli si è presentato insieme a Storari, grande ex Juventus ed ex assistito dell'agente.

L'incontro sarebbe avvenuto all'Hotel Gran Melià Fénix, nel quartiere Salamanca, lo stesso luogo in cui circa un anno fa sarebbe stata posta la prima pietra per l'operazione Cristiano Ronaldo, andata poi a buon fine nell'estate. Non sarebbe stato comunque l'unico appunamento della Juventus nei due giorni della capitale spagnola, anche se di certo il più rilevante.

Portare Zaniolo a Torino sarebbe comunque un'impresa, soprattutto visto che la Roma sembra voler puntare sul classe 1999 per costruirci intorno il futuro. Già da diverse settimane si starebbe parlando di un rinnovo di contratto da firmare a fine stagione e le parole di Zaniolo lasciano intendere la voglia di diventare un pilastro della Roma.

In un'intervista al sito ufficiale della scoietà giallorossa, l'ex Inter e Fiorentina primavera ha infatti dichiarato di potersi vedere a lungo con la maglia della Roma addosso, soprattutto vedendo il percorso dei suoi ex compagni.

"Giocando in squadra con De Rossi e Florenzi, o vedendo quel che ha fatto Totti, si capisce quanto si può essere attaccati a questa squadra e a questi tifosi. Sarebbe un sogno fare le loro stesse cose".

Zaniolo sogna un futuro in giallorosso, ma le vie del mercato sono infinite: la Juventus, come con ogni talento italiano, rimane vigile e attenta.