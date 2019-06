Calciomercato Juventus, Zaniolo non è incedibile: la Roma chiede 70 milioni

La Roma non esclude la cessione di Zaniolo ma solo per 70 milioni di euro, la Juventus ha già fatto un sondaggio col procuratore Vigorelli.

Il suo nome era presente nella famosa lista stilata da Fabio Paratici e dimenticata in un ristorante di Milano, ecco perchè il forte interesse della per Nicolò Zaniolo non può certo stupire.

Ora però il giovane centrocampista azzurro è diventato un obiettivo realistico dei bianconeri, che nelle scorse settimane avrebbero già fatto un sondaggio col procuratore Vigorelli.

Secondo 'Sky Sport' d'altronde, nonostante le smentite di facciata, Zaniolo non è considerato incedibile dalla che davanti a un'offerta importante potrebbe lasciarlo partire dopo una sola stagione in giallorosso.

La Roma però per cedere Zaniolo pretende almeno 70 milioni di euro, cifra importante su cui la Juventus dovrà riflettere attentamente e che precluderebbe altri importanti obiettivi di mercato.

In ogni caso al momento Zaniolo è impegnato agli Europei Under 21 e dunque del futuro se ne parlerà solo tra qualche settimana. Tra l'ipotesi di un rinnovo con ritocco dell'ingaggio con la Roma e le sirene della Juventus.