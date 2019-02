Calciomercato Juventus, Zaniolo nel mirino: pronti 40 milioni per la Roma

Nicolò Zaniolo ha fatto girare la testa alla Juventus. Prima del rinnovo, con adeguamento, con la Roma, Paratici farà di tutto per strapparlo.

Nicolò Zaniolo, senza timori di essere smentiti, rappresenta la più grande sorpresa di questa stagione. Il classe 1999 si è ritagliato un ruolo da protagonista nella Roma, a suon di goal, assist e prestazioni da stropicciarsi gli occhi per un ragazzo così giovane.

Con buona pace dell'Inter che lo ha lasciato andare in estate pur di arrivare a Nainggolan. Adesso se lo gode la Roma, ma ovviamente dovrà proteggersi dagli attacchi che arriveranno dall'esterno. Ecco, secondo 'Tuttosport', sta per arrivare l'agguato della Juventus, con Paratici più determinato che mai.

L'attuale contratto di Zaniolo scade nel 2023 e i giallorossi stanno lavorando per allungarlo di un altro anno, soprattutto per adeguare un ingaggio da circa 700mila euro che adesso pare troppo stretto per un talento del genere. Ma la firma non arriverà prima della primavera, ed è proprio in questo lasso di tempo che la Juventus cercherà di fare tutto il possibile per corteggiare il ragazzo e convincere la Roma.

Come si potrebbe convincere la Roma? La Juventus è disposta a mettere nel piatto 40 milioni di euro. Zaniolo ha soltanto 13 presenze in Serie A ma non ci sono più dubbi sul futuro che attende il ragazzo ex Inter.

La Juventus vuole replicare praticamente in modo identico l'operazione che ha portato Bernardeschi da Firenze a Torino. La società va ingolosita con una ricca offerta e il giocatore in questione va corteggiato, facendogli capire tutte le ambizioni ed il progetto bianconero.

L'offensiva da parte della Continassa è partita, adesso sta alla Roma resistere e blindare Nicolò Zaniolo, perché una eventuale cessione del talentino alla Juventus non sarà sicuramente vista di buon occhio dalla tifoseria, per usare un eufemismo.