Calciomercato Juventus, Zaniolo pallino: incontro tra Paratici e l'agente

Paratici ha incontrato l'agente di Zaniolo a Milano: il talento azzurro non ha ancora rinnovato con la Roma. Perin e Cuadrado possibili contropartite.

Nicolò Zaniolo è un obiettivo della da quando, in un ristorante di Milano, venne ritrovato un pizzino lasciato (incautamente o forse no) da Fabio Paratici: su quel foglietto c'era scritto anche il nome del campioncino della , con un bel '40' vicino a indicare la valutazione.

Ad oggi, i giallorossi non si accontenterebbero di quella cifra: valutazione di almeno 60 milioni con interesse di e, in particolare, , che avrebbe già avanzato una proposta dopo l'immobilità sul mercato sia in entrata che in uscita dello scorso anno.

La Juventus deve dunque accelerare per evitare brutte sorprese: secondo quanto riferito da 'La Stampa', venerdì pomeriggio c'è stato un vertice tra Paratici e l'agente di Zaniolo, Vigorelli, a Palazzo Parigi, quartier generale milanese dei bianconeri.

A favorire 'Madama' potrebbe essere lo stallo nella trattativa per il rinnovo fino al 2024 dell'attaccante con la Roma, nonostante le premesse positive da parte della società e dello stesso calciatore. Possibili carte da giocare, i cartellini di Perin, Cuadrado e Higuain, tutti profili ben graditi ai capitolini.

Con Federico Chiesa c'è un accordo di massima, non con la che nella persona del nuovo presidente Rocco Commisso ha annunciato di voler trattenere il figlio d'arte, in quanto una partenza del migliore in rosa come prima decisione gestionale non sarebbe un buon biglietto da visita con i tifosi.

Daniele Rugani dovrebbe prolungare il suo rapporto con i campioni d' : pronto il rinnovo per altre cinque stagioni.