Calciomercato Juventus, Zaniolo: "Chi non andrebbe dai bianconeri?"

Nicolò Zaniolo attratto dalla possibilità di approdare alla Juventus: "Chi non ci andrebbe? Alla Roma sto bene e decide il club".

La stagione della consacrazione c'è stata in tempi brevissimi, senza dover attendere le opportunità di mettersi in mostra che non gli sono mancate: Nicolò Zaniolo ha bruciato le tappe e, a soli 19 anni, è già uno dei migliori prospetti del calcio italiano ed europeo.

La doppietta al nell'andata degli ottavi di ha fatto definitivamente innamorare di lui la : non è un mistero che il ds Fabio Paratici segua l'evoluzione tecnica del ragazzo cresciuto nelle giovanili di , e , tanto che su un famoso foglio (contenente i presunti obiettivi di mercato bianconeri) lasciato in un ristorante tempo fa era ben presente il suo nome.

Al netto di appunti e rumours vari, la Juventus sembra avere l'apprezzamento del giocatore: non stiamo parlando soltanto della fede juventina palesata da Zaniolo in piena adolescenza sui social ma di un virgolettato a lui attribuito da 'Il Corriere di '.

Il riferimento è a una serata trascorsa nella discoteca Jux Trap a Sarzana in Liguria, dove il ragazzo è nato ed è solito tornare per divertirsi con gli amici, come normale che sia per un quasi 20enne con una carriera ancora tutta da scrivere. Ecco la presunta risposta ad alcuni tifosi bianconeri che gli avrebbero chiesto di trasferirsi a Torino la prossima stagione.

"Alla sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla ?".

Normale frase di circostanza - o qualcosa di più - 'stoppata' subito dall'esigenza di non dimenticare la patria potestà giallorossa.

"Ma poi decide la Roma".

Nel frattempo, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la Roma pensa al rinnovo di contratto fino al 2024 con stipendio di 2.5 milioni a stagione, un'enormità se consideriamo che al momento Zaniolo porta a casa appena 270mila euro, cifra non all'altezza di un potenziale campione. Che della Juventus ha particolare stima. Ricambiata.