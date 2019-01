Calciomercato Juventus, Vida o Bruno Alves tentativi last-minute

Il Parma chiude le porte per Bruno Alves, ma la Juventus continua a pensarci. Interesse mostrato anche per il croato Vida.

Una serata da dimenticare per la Juventus. Non solo la sconfitta rumorosa contro l'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma anche l'infortunio di Giorgio Chiellini che riduce all'osso il reparto difensivo di Massimiliano Allegri.

Segui live e in esclusiva Juventus-Parma su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

La Juventus, anche se Chiellini non dovrebbe saltare più di due settimane, si è subito mossa per cercare un tentativo last-minute in sede di calciomercato. Un difensore centrale esperto che potesse essere pronto senza bisogno di ambientamento. Il primo nome è stato quello di Bruno Alves, anche se il Parma ha chiuso al momento le porte.

Secondo 'Sky Sport', nella lista dei possibili colpi della Juventus è quindi entrato anche il nome di Domagoj Vida, centrale croato di 29 anni in forza al Besiktas. Il giocatore era stato proposto a Inter e Roma, che però hanno accantonato l'affare per diverse ragioni. I giallorossi restano comunque in pista, con l'offerta di un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto dopo un numero fissato di presenze.

L'articolo prosegue qui sotto

Al momento, anche se sappiamo bene come si sviluppa l'ultimo giorno di calciomercato, sono questi gli unici due giocatori che la Juventus sarebbe disposta a prendere. Intanto, con Chiellini, Bonucci e Barzagli ai box, in campionato contro il Parma dovrebbe toccare già al nuovo arrivato Martin Caceres.

Quello difensivo è comunque un reparto che la Vecchia Signora dovrà anche ritoccare in estate, con una serie di giocatori che non sono più giovanissimi per usare un eufemismo (Barzagli e Chiellini su tutti).

Paratici è infatti già a lavoro in tal senso e, oltre all'obiettivo datato che risponde al nome di Matthijs de Ligt, ha intavolato anche i primi discorsi con l'Atletico Madrid per Stevan Savic, ex fiorentina. Il nome del montenegrino era scritto anche sull'ormai famoso pizzino che Paratici ha lasciato in un ristorante a Milano la scorsa settimana.