Calciomercato Juventus, Trippier erede di Joao Cancelo sulla destra

Juventus a caccia di un esterno destro se Joao Cancelo dovesse partire: Trippier piace a Sarri ed è il maggiore indiziato. De Ligt non tramonta.

I botti di mercato non si sono ancora visti alla che per ora ha preferito concentrarsi sull'allenatore, individuato in Maurizio Sarri. C'è da scommetterci, però, che le grandi manovre verranno avviate a stretto giro di posta come giusto che sia per migliorare una squadra che ha bisogno di qualche ritocco in alcune zone del campo.

La fascia destra potrebbe essere una di quelle se Joao Cancelo venisse ceduto: il portoghese è uno degli uomini più in vista e l'interesse del non fa che accrescere la percentuale di un addio. Secondo 'Il Corriere dello Sport', il favorito per prenderne il posto sarebbe Kieran Trippier.

Esterno a tutta fascia del , è un profilo che stuzzica Sarri per qualità e quantità delle giocate, apprezzato durante il suo corso al nelle sfide sempre sentitissime con gli 'Spurs' vicecampioni d'Europa.

Dopo l'arrivo ormai certo di Demiral, il centro della difesa dovrebbe arricchirsi di un altro interprete: il sogno resta Matthijs De Ligt che, come riferito da 'Tuttosport', è un po' più vicino dopo l'incontro tra Pavel Nedved e Mino Raiola che ha risollevato le quotazioni bianconere in uno scenario reso complicato dalla potenza di fuoco del , pronto a far saltare il banco da un momento all'altro con un'offerta irrinunciabile per l' .

Proprio un approdo a Parigi creerebbe una situazione di abbondanza nel ruolo che spingerebbe Marquinhos a cercare spazio altrove: il brasiliano è il piano B di Fabio Paratici, oltre a Kalidou Koulibaly, con il intenzionato a resistere all'assalto del Manchester City.

Rabiot è a un passo dalla Juventus: si va verso il sì alla proposta d'ingaggio da 7 milioni più bonus, una risposta è attesa entro questo weekend. 'Madama' non disdegnerebbe anche un ritorno di Paul Pogba, pista comunque ritenuta troppo costosa e attuabile soltanto a condizioni differenti.