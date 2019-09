Calciomercato Juventus, Tonali è un 'pallino': primo contatto con il Brescia

Paratici è andato in missione a Brescia per parlare con Cellino. Tonali è un obiettivo concreto. La Juventus, intanto, segue anche Zaniolo.

Sandro Tonali fino a qualche settimana fa era un "semplice" giocatore molto promettente, che aveva giocato però solo in Serie B. Adesso però, dopo cinque giornate di , è chiaro a tutti che il centrocampista del è un predestinato. Un inizio di campionato da urlo, da senatore della categoria, faro e regia costante della squadra di Corini neopromossa.

Lo ha capito soprattutto la , che già era interessata a lui dopo l'ottimo campionato di Serie B disputato lo scorso anno. In estate la squadra comandata da Cellino ha respinto tutti gli attacchi, compresi quelli di e . Ma adesso la Vecchia Signora è tornata alla carica.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', in occasione della sfida di campionato tra Brescia e Juventus, nel post-partita, c'è stato un contatto ufficiale tra Paratici e Cellino.

Una strategia evidentemente mirata a dribblare i concorrenti, ma che deve fare i conti con le esigenze bresciane. La società infatti non ne vuole sapere al momento di trattare la cessione del suo gioiello. Ogni discorso sarà rimandato a fine anno, quando sarà impossibile trattenere ancora Sandro Tonali.

La mossa della Juventus però è chiara: cercare in tutti i modi di mettersi in una posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti, per poi essere in pole-position non appena Cellino accetterà di vendere Tonali. L’onnipresente Inter appare decisa a contrastare la strada ai bianconeri: la squadra di Conte sembra l'avversaria principale in questa corsa.

Intanto, sempre durante il turno infrasettimanale, Paratici è passato anche da (il giorno dopo) per seguire dal vivo la partita di Nicolò Zaniolo contro l' .

Anche in questo caso, il direttore sportivo della Juventus ha voluto far sentire la sua presenza alla Roma. Come già ribadito in estate, la Vecchia Signora c'è su Zaniolo e lo monitora da vicino...