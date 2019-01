Calciomercato Juventus, Todibo ha scelto il Barcellona: sfuma il colpo giovane a zero

Jean-Clair Todibo, centrale classe 1999 del Tolosa, ha scelto il Barcellona: potrebbe arrivare già a gennaio. Sfuma l'ipotesi Juventus.

La Juventus rischia di veder sfumare un obiettivo e un'occasione di mercato. Il centrale del Tolosa Jean-Clair Todibo, secondo il 'Mundo Deportivo', avrebbe infatti scelto il Barcellona come sua prossima destinazione, preferendolo ai bianconeri.

Il difensore francese, che ha compiuto 19 anni lo scorso 30 dicembre, era cercato anche da altri club tra cui il Napoli e alcune squadre tedesche, come Bayer Leverkusen e Lipsia.

Decisivo è stato Eric Abidal, dirigente dei blaugrana che conosce bene il mercato francese e si è mosso in anticipo per riuscire ad acquistare il giocatore, che in Francia viene denominato 'nuovo Varane'.

In scadenza di contratto il 30 giugno 2019, Todibo ha deciso da diverse settimane di non rinnovare con il Tolosa e cercarsi un'altra squadra da svincolato. Una decisione che ha avuto ripercussioni sul suo minutaggio.

Il tecnico Casanova lo ha infatti escluso dalle ultime partite, dopo averlo utilizzato come titolare inamovibile fino allo scorso 3 novembre. Per ora è arrivato a 10 presenze in campionato, con anche un goal segnato contro il Rennes.

Secondo il 'Mundo Deportivo' Todibo dovrebbe arrivare in Catalogna in estate, alla scadenza del contratto, ma secondo 'RMC' non è esclusa l'ipotesi che venga pagato un indennizzo per liberarlo subito e portarlo immediatamente a gennaio alla corte di Messi.