Calciomercato Juventus, Todibo già a gennaio: Benatia può partire

La Juventus pensa di anticipare l'arrivo di Todibo versando un indennizzo al Tolosa, in quel caso Benatia sarebbe libero di partire già a gennaio.

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e anche la Juventus, nella prima sessione senza Beppe Marotta, è pronta a fare le sue mosse.

In tal senso secondo 'Tuttosport' uno degli obiettivi sarebbe quello di anticipare l'arrivo del giovane difensore Jean-Clair Todibo dal Tolosa anche per battere l'eventuale concorrenza del Napoli.

Il diciottenne la prossima estate si libererà a zero e sarà quindi libero di scegliere la nuova destinazione ma la Juventus vorrebbe portare Todibo a Torino già a gennaio, magari versando un piccolo indennizzo (3-4 milioni) al Tolosa.

In quel modo Todibo avrebbe sei mesi per ambientarsi nel calcio italiano e imparare da Bonucci, Chiellini e Barzagli. Inoltre la Juventus potrebbe dare subito il via libera alla cessione di Benatia, prevista comunque a fine stagione.

Chi invece resterà sicuramente a Torino è Daniele Rugani al quale Allegri concederà più spazio nei prossimi mesi e che presto rinnoverà il contratto con tanto di adeguamento dell'ingaggio.

In estate poi a salutare potrebbe essere Barzagli e la Juventus tornerà probabilmente alla carica per De Ligt dell'Ajax, ma in questo caso c'è da battere la fortissima concorrenza del Barcellona.