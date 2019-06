Calciomercato Juventus, Szoboszlai può arrivare grazie al Genoa: fissato un incontro

La Juventus lavora all'acquisto del classe 2000 del Salisburgo Szoboszlai: si studia un'operazione congiunta con il Genoa, fissato un incontro.

In attesa di annunciare l'erede di Massimilano Allegri, la continua a lavorare molto attivamente in chiave mercato, dove qualcosa potrebbe sbloccarsi già nella prossima settimana. I bianconeri, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', incontreranno infatti il per valutare la possibilità di dare avvio a un'operazione congiunta per portare Dominik Szoboszlai in .

Centrocampista classe 2000, il giovane ungherese è attualmente sotto contratto con il , club con il quale ha collezionato 11 goal e 10 assist in 29 presenze stagionali. Legato agli austriaci da un contratto in scadenza nel 2022, Szoboszlai è protetto anche da una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Una cifra importante per un giocatore che deve ancora compiere 19 anni e che la Juventus punta a portare in con l'aiuto del Genoa, indirizzata al momento più verso un prestito che a un acquisto diretto già nella prossima finestra di mercato.

Il tutto sarà però tema di discussione proprio dell'incontro in programma nella prossima settimana con i dirigenti del Grifone, appuntamento nel quale Fabio Paratici proverà a capire quali passi muovere per raggiungere Szoboszlai.

Rimanendo in tema di 2000, la Juventus continua inoltre a monitorare la situazione di Hamed Traorè, giocatore che in questa stagione ha stupito tutti con la maglia dell' e il cui approdo alla , fino a qualche giorno fa certo, pare ora in forte dubbio.