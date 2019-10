Calciomercato, Juventus su Pogba: da Mandzukic a Perin, le contropartite

La Juventus continua a puntare Paul Pogba. Al Manchester United potrebbero interessare Mandzukic ed Emre Can, ma anche Perin, Pjaca e Rugani.

Quello di Paul Pogba è un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista transalpino è legato al da un contratto che scadrà solo nel 2021, ma viste le enormi difficoltà che ci sono per arrivare ad un rinnovo, non è escluso un suo clamoroso addio nel corso delle prossime sessioni di calciomercato.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i Red Devils hanno aperto ad un prolungamento dell’accordo, ma si sono sentiti rispondere che una firma potrebbe arrivare solo in cambio di un ingaggio da 30 milioni a stagione. Lo United non intende assecondare una richiesta del genere e per tale motivo l’argomento rinnovo è andato per il momento in archivio.

Se a ciò si aggiunge anche la crisi tecnica che la squadra inglese sta attraversando da alcuni anni, ecco che un addio anticipato di Pogba si fa tutt’altro che da escludere e, tra i club pronti a prenderlo ci sarebbe anche la .

Il club bianconero ovviamente conosce alla perfezione le qualità del fuoriclasse transalpino ed ha in rosa giocatori che potrebbero fare estremamente comodo ai Red Devils. Tra essi c’è Mario Mandzukic, che dopo essere accostato allo United la scorsa estate e dopo aver rifiutato il trasferimento in , a gennaio potrebbe realmente trasferirsi all’Old Trafford, ma al suo nome potrebbero essere aggiunti quelli di Mattia Perin, Marko Pjaca ed Emre Can.

Juventus e Manchester United potrebbero quindi aprire un dialogo ad ampio raggio che possa consentire ai bianconeri di rafforzarsi ulteriormente con una delle più grandi stelle del calcio mondiale e ai Red Devils di andare a puntellare una rosa con fin troppe lacune.

Tra i possibili elementi da inserire in una trattativa ci sarebbe inoltre quel Daniele Rugani che sin qui non è mai stato utilizzato dalla Juventus in stagione, ma che messo al fianco di Maguire potrebbe andare a risolvere molti dei problemi difensivi dello United.