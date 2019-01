Calciomercato Juventus, Spinazzola al Bologna: i felsinei riscatteranno Orsolini

La Juventus sta per cedere Leonardo Spinazzola al Bologna in prestito: gli emiliani eserciteranno il riscatto di Riccardo Orsolini, pari a 14 milioni.

Sta per avere tutti i pezzi al proprio posto il puzzle di mercato costruito nelle ultime settimane da Juventus e Bologna, decise a collaborare per regalare a Filippo Inzaghi un rinforzo di primo livello, capace di innalzare il quadro qualitativo della rosa.

Questa descrizione porta il nome e il cognome di Leonardo Spinazzola: il terzino ex Atalanta è tornato in campo dopo il lungo infortunio proprio contro i felsinei in Coppa Italia, offrendo un'ottima prova nonostante il forfait prolungato che rischiava di creargli più di qualche problema.

Dopo un'iniziale fase di riflessione, la Juventus avrebbe deciso di dare il via libera per la cessione in prestito fino a giugno dell'esterno umbro: decisivo anche lo sblocco della trattativa con il Manchester United per l'arrivo di Matteo Darmian in bianconero.

A dare una bella mano al buon esito dell'operazione, il benestare del Bologna per il riscatto di Riccardo Orsolini: nelle casse piemontesi finirebbero così, nell'immediato, ben 14 milioni, di cui tre servirebbero per pagare il prestito oneroso di Darmian. Un gruzzoletto niente male.

Mossa che farebbe comodo alla Juventus dal punto di vista economico, mentre gli emiliani ci guadagnerebbero sotto l'aspetto tecnico, avendo a disposizione un innesto di tutto rispetto sulla fascia sinistra e blindando uno dei giovani più in vista nel panorama calcistico nostrano. Cooperazione e sintonia, il mercato è anche questo.