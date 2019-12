Calciomercato Juventus, Soulé è bianconero: "Felice per questo grande passo"

Matías Soulé è già arrivato a Torino e su Instagram ha annunciato l'inizio dell'avventura con la Juventus: giocherà inizialmente con l'Under 17.

La continua ad immettere nel proprio roster nuovi calciatori giovani di talento. L'ultimo in ordine cronologico è Matías Soulé, argentino classe 2003 che direttamente dal proprio profilo Instagram ha annunciato l'inizio dell'avventura bianconera.

La Juventus non ha ancora emesso nessun comunicato ufficiale, ma l'acquisto è ormai stato concluso ed il giocatore si sta allenando già con la Juventus in attesa di gennaio. Arriva a parametro zero dal Velez Sarsfield. Soulé possiede il passaporto comunitario, ottenuto grazie a dei parenti della madre.

"Felice per questo grande passo, grazie a tutti quelli che mi appoggiano e che mi sostengono in questo sogno".

Queste le prime parole di Soulé da giocatore della Juventus, direttamente da Instagram. Proprio sul noto social network, l'argentino ha già aggiornato anche la proprio biografia, scrivendo: "Giocatore della Juventus".

Matías Soulé inizierà a giocare con l'Under 17, prima di fare il salto nella formazione Primavera.