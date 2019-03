Calciomercato Juventus, sondaggio per Asensio: troppe panchine al Real Madrid

Sondaggio della Juventus per arrivare a Marco Asensio: lo spagnolo del Real Madrid non riesce a trovare spazio con Solari, 17 le panchine stagionali.

Da arma letale nelle mani di Zinedine Zidane a panchinaro consumato in quelle di Santiago Solari. La vita dipare essersi rivoltata in meno di un anno, con l'attaccante spagnolo che in estate potrebbe anche pensare di lasciare il Real Madrid

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riportato da 'Tuttosport', a fare un sondaggio per il classe 1996 di Palma de Mallorca è stata la Juventus, squadra che conosce molto bene la classe di Asensio, a segno due anni fa nella finale di Champions League vinta dal Real Madrid proprio contro la Vecchia Signora.

Allora l'ex Espanyol sembrava indomabile, decisivo quasi in ogni partita e in poco tempo idolo della tifoseria dei blancos. Ora, a distanza di pochi mesi dall'ultima coppa campioni alzata al cielo, Asensio pare invece essere finito del dimenticatoio, come dimostra la panchina numero 17 collezionata in questa stagione nel Clasico di Liga contro il Barcellona.

Fino a questo momento, Asensio ha accumulato 33 presenze stagionali, per un totale di 1.663 minuti. Solo 5 i goal segnati, 4 gli assist forniti. Numeri differenti da qualli realizzati nelle ultime due annate.

Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023, il giovane spagnolo potrebbe così essere parte della rivoluzione interna che Florentino Perez pare pronto a perfezionare in estate. Ecco allora che una sua permanenza nella capitale spagnola potrebbe non essere così scontata, con la Juventus pronta ad approfittarne.