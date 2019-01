Calciomercato Juventus, si valuta il futuro di Pjaca: piace a Fulham e Cagliari

La Juventus sta valutando il futuro di Marko Pjaca: decisive le prime due partite dopo la sosta per capire se lascerà o meno la Fiorentina.

16 presenze ed un solo goal (contro la SPAL), di cui solo la metà da titolare. E' al di sotto delle aspettative il rendimento e l'utilizzo di Marco Pjaca con la maglia della Fiorentina.

Per questo motivo la Juventus, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta pensando di far ritornare in bianconero il croato, considerando anche l'acquisto di Muriel da parte della società viola, che comunque per bocca di Pioli non ha alcuna intenzione di rinunciare a Pjaca.

Saranno decisive in questo senso le prime due partite dopo la sosta. Il ritorno in bianconero potrebbe vedere Marko di nuovo in rosa visto l'infortunio di Cuadrado o dare l'addio definitivo alla Vecchia Signora nel momento in cui dovesse effettivamente concretizzarsi l'interessamento da parte del Fulham

Da sottolineare anche l'interessamento da parte del Cagliari del presidente Giulini, al quale piacerebbe avere dai viola anche l'attaccante francese Cyril Thereau.