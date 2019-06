Calciomercato Juventus, scatto su Pogba: incontro con il Manchester United

La Juventus sonda il terreno per un eventuale ritorno di Paul Pogba, nuovi contatti con il Lione per Tanguy Ndombelé.

In attesa di ricevere l'ok dal per l'arrivo di Sarri, la pianifica nuove mosse per un calciomercato sempre molto caldo. La dirigenza bianconera ha incontrato il per trattare l'eventuale ritorno di Paul Pogba.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la Vecchia Signora vuole piazzare un altro grande colpo per il centrocampo dopo l'ultimo arrivo di Ramsey e l'accordo praticamente definito con Traorè: negli uffici di Londra è andato in scena il primo contatto con i Red Devils per sondare il terreno sul fronte Pogba.

Sul centrocampista francese resta vivo l'interesse del , letteralmente padrone del mercato in questi primi giorni di giugno, ma la Juventus torna in corsa per il suo ex giocatore.

Nuovi contatti con il per Tanguy Ndombele, per il quale c'è invece da battere la forte concorrenza del di Pochettino: con il club francese Paratici ha parlato anche del giovane classe 2000 Gouiri, talentuoso attaccante delle giovanili.