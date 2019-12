Calciomercato Juventus, Sarri e il retroscena Mandzukic: "Decisione presa mesi fa"

Mario Mandzukic verso l'Al Duhail, Maurizio Sarri svela: "Decisione presa mesi fa dalla società e il giocatore, io non lo vedo da settembre".

Mario Mandzukic si appresta a lasciare la ben 162 presenze e 44 goal, l'attaccante croato è già a Doha per le visite mediche con l'Al Duhail dopo una prima parte di stagione ai margini della rosa bianconera.

Ai microfoni di 'Radio Rai', l'allenatore bianconero ha spiegato la posizione del giocatore negli ultimi mesi:

"Non so che dire. Mandzukic e la società avevano preso una decisione mesi fa. Io non lo vedo da settembre, questa mi sembra una conclusione logica della scelta fatta mesi fa fra la società e il ragazzo".

Manduzkic raggiunge così l'altro ex bianconero ed ex compagno di squadra Benatia in , dove inizierà una nuova avventura a 33 anni. Sfuma dunque l'ipotesi circolata nelle ultime settimane: manca solo l'ufficialità per un'operazione che, a quanto pare, era già stata programmata da tempo.