Calciomercato Juventus, Sarri promuove Icardi: lo voleva già al Napoli

Maurizio Sarri è da sempre un grande estimatore di Mauro Icardi che era stato individuato come il perfetto erede di Higuain ai tempi del Napoli.

Tre anni dopo il sogno Mauro Icardi potrebbe diventare realtà per Maurizio Sarri . Il prossimo tecnico della , infatti, non ha mai nascosto la stima per l'ex capitano dell ' tanto che quando c'era da sostituire Gonzalo Higuain al quello di Icardi fu i l primo nome che venne in mente a Sarri.

Allora però Maurito per l'Inter era incedibile e la trattativa naufragò ancora prima di nascere, con De Laurentiis che alla fine fu costretto a dirottare su Milik.

Ecco perché, secondo 'Il Corriere dello Sport', Sarri sarebbe ben lieto di ritrovarsi Icardi alla Juventus. Società che peraltro corteggia l'argentino ormai da un anno e aveva già pensato a lui l'estate scorsa prima di acquistare Cristiano Ronaldo.

Adesso invece Icardi potrebbe fare coppia con CR7, sempre che Maurito non decida di restare all'Inter da separato in casa almeno fino a gennaio 2020. Ipotesi questa che metterebbe in seria difficoltà i nerazzurri. Icardi infatti non rientra nei piani di Conte che invece aspetta l'arrivo di Dzeko e sogna Lukaku, colpo quest'ultimo possibile solo dopo la cessione dell'ex capitano.

L'argentino, che fin qui ha rifiutato tutte le destinazioni in e in Europa, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi Juventus anche perché il trasferimento a gli permetterebbe di non allontanarsi troppo dall'amata Milano. Il tutto con la benedizione di Sarri.

Prima comunque la Juventus dovrà sfolfire il parco attaccanti e fare cassa: i maggiori indiziati restano Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain , di rientro dal prestito al , ma non è esclusa neppure la cessione di Paulo Dybala anche se la Joya finora ha sempre dichiarato di voler rimanere in bianconero.