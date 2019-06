Calciomercato Juventus, con Sarri in panchina è Hysaj l'obiettivo per la fascia

Come successo nel passaggio dall'Empoli al Napoli, anche in questo caso Hysaj potrebbe seguire Maurizio Sarri, e lo farebbe proprio alla Juventus.

Come vi abbiamo raccontato ieri sera, Maurizio Sarri ha già in tasca l'accordo con la Juventus e aspetta solo di essere liberato dal . Poi sarà tempo di progettare il calciomercato con la dirigenza bianconera, se tutto andrà secondo i piani attuali della Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Maurizio Sarri potrebbe avere un nome a sorpresa da 'portare con sé' alla . Stiamo parlando di Elseid Hysaj, fidato terzino del tecnico toscano che passò insieme a lui dall' al .

L'albanese ha già annunciato l'addio al Napoli e adesso aspetta solo un'offerta seria e concreta. Al momento la squadra che ha mostrato più interesse è l', che lo stesso Hysaj sposerebbe volentieri.

Ma il terzino del Napoli (già rimpiazzato da Di Lorenzo ancora prima di andare via) vuole aspettare Maurizio Sarri. Hysaj per la Juventus andrebbe bene come vero e proprio jolly, sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Così, in un ipotetico sacrificio di Joao Cancelo o di Alex Sandro, la Juventus sarebbe coperta con un fedelissimo del suo prossimo allenatore.

Si ripeterebbe, più o meno, l'operazione che portò Mattia De Sciglio alla Juventus per volere di Massimiliano Allegri. Ancora, al momento, non cè ovviamente una trattativa vera e propria, visto che si aspetta l'insediamento di Sarri.