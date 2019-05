Calciomercato Juventus, Sammer smentisce l'interesse del Dortmund per Mandzukic: "Chiacchiera mal interpretata"

Matthias Sammer ha smentito le voci di un possibile interesse del Dortmund per Mandzukic: "Niente di questa storia, chiacchiera mal interpretata".

Il fa retromarcia sull'interessamento per Mario Mandzukic. Secondo la 'Bild', l'attaccante della poteva essere un obiettivo di mercato dei gialloneri, ma Matthias Sammer ha negato.

Il consulente del club e opinionista televisivo ha parlato a 'Eurosport' delle voci che vedevano il croato come un possibile cavallo di ritorno in , dove ha passato 4 anni tra e .

Già nella scorsa estate l'attaccante della Juventus, fresco di rinnovo fino al 2021, era stato accostato al Dortmund. Sammer però ha chiarito che non c'è mai stato nulla.

"Non c'è niente in questa storia. Mandzukic è stato una chiacchiera mal interpretata già lo scorso anno, è una storia senza fine. Come ho già detto, è Michael Zorc (ds del Borussia, ndr) che si occupa dei trasferimenti".

Sammer ha inoltre ironizzato affermando di aver proposto al club anche Ronaldo, Messi e Lewandowski. La 'Bild' aveva affermato che Mandzukic sarebbe stato proposto dall'ex Pallone d'Oro alla dirigenza, che avrebbe preso in considerazione l'idea.

In questa campagna estiva il Borussia ha già piazzato i colpi Schulz, Brandt e Thorgan Hazard. Per ora, per il croato, sembra quindi non esserci spazio.