Calciomercato Juventus, Rugani piace anche ad Ancelotti: l'Everton c'è

Dopo Atalanta e Leicester, anche il nuovo Everton di Ancelotti sta pensando all'ingaggio di Rugani, chiuso alla Juventus.

De Ligt scende, Demiral sale, Daniele Rugani è ad un passo dall'addio. Chiuso alla , il centrale italiano è in procinto di lasciare Madama bianconera per una nuova avventura, probabilmente in Premier. La destinazione però non è più la sola: si fa sotto anche l'.

L'ex giocatore dell' , infatti, è finito nel mirino di Ancelotti, convinto che Rugani possa essere un ottimo rinforzo per il suo . Secondo Tuttosport l'ex tecnico del ci sta facendo un serio pensiero e potrebbe strapparlo al Leicester in questa sessione di calciomercato.

Due vittorie e due sconfitte per l'Everton di Ancelotti fin qui, che dopo i successi iniziali ha dovuto subire k.o contro e , ovvero le squadre più importanti di Gran Bretagna. Nonostante sia uscito sconfitto nelle ultime gare, la difesa ha retto. Ma non basta.

Rugani non ha è mai riuscito a brillare, causa mancanza di continuità e prestazioni altalenanti, ma davanti ad un'opportunità da titolare potrebbe ergersi come una delle sorprese del 2020. Ancelotti lo sa e per questo sta preparando il terreno per portarlo in quel di Liverpool.

Su Rugani rimane comunque anche la possibilità italiana, rappresentata dall'. I rapporti tra Juventus e Dea sono del resto ottimi, basti pensare all'ultimo affare ufficializzato proprio in questi giorni, ovvero la cessione di Kulusevski in bianconero dal prossimo giugno.

Insieme a Rugani, l'Atalanta valuta anche l'ingaggio di Pjaca, ma il ritorno di Zapata dovrebbe spingere la squadra lombarda a rimanere con l'attuale, ottimo, parco di attaccanti nonostante il triplice impegno in questi primi mesi del 2020. appena iniziato, non resta che attendere novità.