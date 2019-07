Calciomercato Juventus, Romero è arrivato: iniziano le visite mediche

Cristian Romero questa mattina è sbarcato al J Medical per sottoporsi alle visite di rito con la Juventus. Pronto per lui un contratto quinquennale.

E' tempo di visite per la . Dopo Luca Pellegrini e Adrien Rabiot, a fare tappa al J Medical questa volta è toccato a Cristian Romero. Il 21enne centrale argentino, acquistato a titolo definitivo dal , stamani è sbarcato nel capoluogo piemontese per prendere contatto con il mondo bianconero. Un'operazione, questa, impostata da mesi e perfezionata negli ultimi giorni.

Autore a livello individuale di una passata stagione positiva in rossobù, culminata in 27 presenze e 2 goal, il centrale sudamericano ha letteralmente stregato la Signora. A tal proposito, il ds Fabio Paratici ha voluto visionare in prima persona la crescita del neo acquisto bianconero.

Dotato di grande temperamento e ottimo senso della posizione, Romero tra le fila del Grifone ha effettuato un deciso salto di qualità. Da qui, appunto, l'offensiva dei campioni d' .

Cristian Romero alle visite mediche con la Juventus 📽 pic.twitter.com/5OeA9PCMKU — Goal Italia (@GoalItalia) July 9, 2019

Per piazzare questo colpo, la ha dovuto battere una nutrita concorrenza estera. Diversi club della Premier League, infatti, hanno provato a ostacolare le mosse degli uomini della Continassa. Che, tuttavia, hanno saputo sfruttare gli ottimi rapporti con il patron della società ligure, Enrico Preziosi. Tutto fatto.