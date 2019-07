Calciomercato Juventus: Romero resterà al Genoa in prestito

Domani le visite mediche con la Juventus, poi Cristian Romero tornerà nuovamente al Genoa con la formula del prestito: Andreazzoli lo aspetta.

Tutto confermato: Cristian Romero nella giornata di domani sottoporrà alle visite mediche con la .

Il centrale argentino, infatti, nelle prossime ore sbarcherà al J Medical: dopodiché la firma su un contratto con scadenza 30 giugno 2024. Dopodiché il ritorno in prestito al . A tal proposito dubbi non ce ne sono.

In attesa di perfezionare l'arrivo di Matthijs De Ligt dall' , e con Merih Demiral già realtà, la Signora vanta idee ben chiare sul pacchetto arretrato. E, allo stato attuale delle cose, spazio per il difensore sudamericano non ce n'è.

Insomma, meglio lasciarlo maturare alla corte del Grifone, con cui El Cuti alla prima stagione ha collezionato 27 presenze e 2 goal. Il tutto, stregando letteralmente la Signora. Per l'appunto, il ds Fabio Paratici ha voluto anticipare la concorrenza, trovando rapidamente l'intesa con il club di Enrico Preziosi.

In definitiva, primo contatto con il mondo bianconero e poi, già concordato, il rientro sotto la Lanterna. Il nuovo tecnico dei liguri, Aurelio Andreazzoli, attende Romero direttamente nel ritiro austriaco di Neustift.

In rampa di lancio ecco una crescita graduale ed esponenziale. Proprio per la gioia della , che ancora una volta si è giocata la carta lungimiranza.