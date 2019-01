Calciomercato Juventus, Romero e Trincao vicini: sorpasso sull'Inter

La Juventus, che vede sfumare Todibo, accelera col Genoa per bloccare Romero e sorpassa l'Inter anche per il giovane portoghese Trincao.

In attesa di Ramsey, atteso per giugno a parametro zero, a gennaio quasi certamente non arriveranno grandi colpi in casa Juventus ma i bianconeri come sempre restano vigili sul calciomercato soprattutto in chiave futura.

In tal senso infatti vanno lette le mosse di Paratici che dopo aver visto sfumare Todibo, giovane difensore del Tolosa che sembra aver scelto il Barcellona, è pronto ad affondare il colpo col Genoa per Romero.

Il centrale rossoblù piace molto alla Juventus tanto che, secondo 'Il Corriere dello Sport', i bianconeri sarebbero disposti a bloccare Romero a gennaio lasciandolo in prestito al Genoa nonostante una valutazione che si aggira già intorno ai 20 milioni di euro.

Sul difensore, classe 1998 e al suo primo anno in Serie A, c'era anche l'Inter che però pare abbia dirottato le sue attenzioni su Andersen della Sampdoria come possibile erede di Miranda.

La sfida Juventus-Inter tra i due vecchi amici Paratici e Marotta peraltro sembra già una costante del calciomercato dato che le due società si stanno contendendo da settimane pure il giovane talento portoghese Trincao.

Anche in questo caso però nelle ultime ore, secondo 'Tuttosport', i bianconeri avrebbero assestato lo scatto decisivo grazie al vertice con Jorge Mendes a Dubai e all'offerta presentata al Braga: 2 milioni per il prestito e 13 per il riscatto.

Mendes, interrogato sull'affare da 'Sky Sport' a margine del Globe Soccer Awards, ha preferito non sbilanciarsi sull'esito della trattativa ma la strada per il trasferimento di Trincao alla Juventus sembra in discesa.

E chissà che l'eventuale arrivo di Trincao non possa liberare Moise Kean, fin qui ritenuto incedibile dalla Juventus ma molto richiesto sul calciomercato. L'ultimo a fare un sondaggio in ordine di tempo sarebbe stato il Milan.