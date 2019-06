Calciomercato Juventus, Romero rivela: "Chiellini ha detto che mi aspetta, ho quasi pianto"

Il futuro di Cristian Romero sarà alla . L'ennesima conferma stavolta arriva dallo stesso difensore del , intervistato in dalla radio 'Canal Show Sport'.

Romero infatti ha rivelato quanto gli avrebbe detto il capitano bianconero Giorgio Chiellini, parole che lo hanno colpito profondamente.

E dire che Romero, classe 1998, appena arrivato in non credeva neppure di riuscire a giocare nel Genoa.

"Pensavo di durare poche partite. Eravamo in trenta al campo il primo giorno e per l’allenatore non ero titolare. C’erano grandi giocatori e quattro difensori davanti a me".