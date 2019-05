Calciomercato Juventus, Romero 'annunciato' da Preziosi: "Andrà ai bianconeri"

Preziosi conferma la cessione di Romero alla Juventus e risponde ai tifosi del Genoa: "Vendere? Non ci sono le code fuori, do il mandato a loro".

Il primi rinforzo per la difesa della sarà Cristian Romero. Dopo le tante voci degli ultimi mesi ad annunciarlo, intervenendo ieri su 'Primo Canale', è stato direttamente il presidente del .

Enrico Preziosi infatti ha confermato l'imminente cessione del giovane difensore ai bianconeri.

"Sapete tutti che c'è una trattativa avviata, andrà alla Juventus. La vendita di Piatek e quella di Romero metteranno a posto definitivamente i conti della società. La cessione di Piatek dal punto di vista societario è stata una mossa giustissima".

Il presidente del Genoa ha voluto rispondere ai tifosi che proprio ieri si sono radunati presso la Sala Chiamata del di Genova per contestare la gestione di Preziosi.

"Il Genoa è una società sanissima, entro quest’anno non avremo alcun debito verso l’erario. Se analizziamo le rose, senza tirare in ballo società che hanno fatto meglio di noi come e , se io portassi dentro al Genoa la metà dei giocatori che giocano in queste squadre mi prenderebbero per pazzo. La rosa è adeguata per la salvezza e migliore di tante altre rose".

Riguardo ai presunti problemi economici del Genoa quindi Preziosi puntualizza.

"I debiti che ho prodotto credo sempre di averli onorati: in tanti anni non ho mai preso punti di penalizzazioni. Se poi uno ha speso 8 milioni per prendere Toni può aver sbagliato”.

Poi il presidente denuncia le gravi offese ricevute da una parte della tifoseria rossoblù.

"Ci sono anche dei delinquenti nella tifoseria. Se non vengo allo stadio è solamente perché in nessuno stadio del mondo ci sono stati striscioni offensivi verso la famiglia. In nessuno stadio del mondo si sono mai visti striscioni offensivi verso le madri. Alla finale di Viareggio c’è stato un gruppo di ultras che ha cantato “la mamma di Preziosi è…”. Per venire allo stadio 7-8 persone della Digos dovrebbero controllarmi e allora preferisco stare dove sono”.

Infine Preziosi risponde così a chi gli chiede di vendere il Genoa.