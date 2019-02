Calciomercato Juventus, Romero al traguardo: ultimi dettagli da definire

La Juventus pensa al pacchetto arretrato del futuro: dialogo costante con il Genoa per definire l'arrivo in estate di Cristian Romero.

Per Cristian Romero alla Juventus siamo ormai al traguardo. Nessuna sorpresa dietro l'angolo, pieno semaforo verde. Tutte le strade, infatti, conducono alla Continassa. A maggior ragione dopo Genoa-Sassuolo, sfida osservata da vicino dal ds bianconero Fabio Paratici. Il 20enne centrale argentino ha convinto pienamente i campioni d'Italia, che sfrutteranno queste settimane per definire l'operazione con il Grifone. Un affare che – tra parte fissa e bonus – dovrebbe portare circa 30 milioni nelle casse rossoblù. Insomma, l'ennesimo capolavoro targato Giorgio Perinetti.

La Signora crede fermamente nelle potenzialità del centrale sudamericano che, alla sua prima stagione in serie A, ha già collezionato 14 presenze e 1 goal. Convincendo, soprattutto, ben tre allenatori diversi. Esordio: 20 ottobre. Avversario: Juventus. Scherzi del destino.

Dotato di spiccata personalità, con un passato anche da terzino destro, “El Cuti” viaggia spedito verso la grande occasione. Che, verosimilmente, Madama gli concederà già in estate. La novità, infatti, sarebbe proprio questa. Niente permanenza in prestito al Genoa, ma trasferimento immediato alla corte di Max Allegri.

La Juve ha bisogno di rinfrescare il pacchetto arretrato e, proprio per questo motivo, ha deciso di puntare subito sul guerriero di Cordoba. Uno che non patisce la pressione e che, dall'alto di una carta d'identità verde, vanta ampi margini di miglioramento. Musica per le orecchie di Paratici, che parallelamente potrebbe portare a Torino un altro talento di livello. Matthijs de Ligt, ad esempio, non passa mai di moda, nonostante l'Ajax chieda 70 milioni. E dopo Aaron Ramsey, primo promesso sposo bianconero, la Juventus impacchetta il secondo colpo. Romero è (quasi) realtà.