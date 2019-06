Calciomercato Juventus, Rogerio sul tavolo col Sassuolo: futuro lontano da Torino

Juventus e Sassuolo nelle prossime ore si incontreranno per parlare di Rogerio, che potrebbe lasciare i bianconeri a titolo definitivo.

Autore di una bella stagione in prestito al , Rogerio pregusta il grande salto. Da effettuare rigorosamente senza affrettare le tempistiche. In terra emiliana, sotto la guida di Roberto De Zerbi, le cose sono andate nel migliore dei modi: 35 presenze e 1 goal. Un processo di crescita graduale e costante, sfociato in qualche sondaggio extra lusso. Non è un mistero, per esempio, che il a gennaio ci abbia fatto più di un pensierino. Così come altri club della Premier League hanno provato a informarsi concretamente.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Tuttavia, la non se l'è sentita di spostare il 21enne laterale brasiliano nel bel mezzo dell'annata. E, ora, la proprietaria del cartellino di Rogerio può fare le sue valutazioni in ottica plusvalenza. Difficilmente, infatti, il terzino verdeoro rientrerà sotto la Mole per giocarsi le sue possibilità in bianconero. Più plausibile, invece, un percorso studiato da un'altra parte: magari, sebbene sia ancora un fronte tutto da definire, ancora in neroverde. D'altro canto, si sa, il club di Giorgio Squinzi vanta una disponibilità economica invidiabile. E, dunque, non avrebbe problemi a trovare la chiave vincente con la Signora.

A tal proposito, oltre al discorso impostato targato Merih Demiral, Juventus e Sassuolo nelle prossime ore si vedranno per discutere proprio di Rogerio. Un primo colloquio per tracciare la linea, mettendo sul tavolo il potenziale costo del cartellino. Insomma, un altro fronte da monitorare attentamente.