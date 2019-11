Calciomercato Juventus, rinnovo per Bonucci: prolungamento fino al 2024

Ufficiale il rinnovo di Leonardo Bonucci con la Juventus, che ha trovato l'accordo anche con Cuadrado e Szczensy per i rispettivi contratti.

La approfitta della pausa per lavorare sul fronte rinnovi: la dirigenza bianconera ha trovato un triplo fondamentale accordo con Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Wojciech Szczesny per i rispettivi prolungamenti dei contratti.

Il difensore italiano ha incontrato i vertici bianconeri questa mattina in compagnia del proprio agente per trattare il rinnovo contrattuale: l'accordo è stato raggiunto sulla base del prolungamento di un anno fino al 2024. Poco dopo è arrivata la firma con l'ufficialità.

Discorso analogo per Cuadrado, che dopo aver trovato una nuova dimensione nel ruolo di terzino destro prolunga il proprio contratto (che scadeva la prossima estate nel 2020) fino al 2022. In questo caso manca solo la firma per l'ufficialità dell'operazione.

La Juventus blinda infine il proprio portiere: anche Szczesny ha convinto tutti nell'ambiente della Vecchia Signora e ha raggiunto l'intesa per il rinnovo contrattuale fino al 2024. Tre importanti nodi sciolti in vista della ripresa del campionato: tre uomini chiave resteranno ancora per molto in maglia bianconera.