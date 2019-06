Calciomercato Juventus, Ricardo Pereira il nome nuovo per la fascia destra

Non appena partirà Joao Cancelo, la Juventus dovrà acquistare un terzino destro. Ricardo Pereira del Leicester entra tra i papabili.

Mentre impazzano nomi come Rabiot, De Ligt e Chiesa, il calciomercato della nelle prossime settimane sarà caratterizzato anche da una necessità: se la partenza di Joao Cancelo dovesse essere confermata, come pare, bisognerà acquistare un nuovo terzino destro.

Il laterale portoghese non ha convinto al 100% a e la Juventus vorrebbe venderlo per una cifra tra i 55 e i 60 milioni. Il corteggia il giocatore da tempo, al momento è fermo ad un'offerta da 50 milioni ma potrebbe presto convincere la Vecchia Signora.

E, secondo 'Tuttosport', c'è un nome nuovo analizzato dai dirigenti della Juventus per rimpiazzarlo. Prende corpo la candidatura del portoghese Ricardo Pereira, classe ’93, seguito un anno fa quando era di proprietà del e che poi fu ceduto al City.

Ricardo Pereira arriva da un'ottima stagione disputata in Premier League: 35 presenze, condite da 2 goal e ben 7 assist per l'ex laterale del . Un portoghese per un altro? La Juventus inizia a pensarci...