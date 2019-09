Calciomercato Juventus, retroscena Neymar: rifiutati 100 milioni più Dybala

Spunta il retroscena sull'interesse della Juventus nei confronti di Neymar: il PSG ha rifiutato l'offerta bianconera di 100 milioni più Dybala.

Il futuro di Neymar è stato per tutta l'estate in bilico, ma alla fine il brasiliano è rimasto al , che nella prossima stagione potrà contare anche sul nuovo acquisto Mauro Icardi. Spunta però un importante retroscena riguardante la , che aveva presentato un'offerta ufficiale per il fuoriclasse brasiliano.

Secondo quanto ricostruito dalla 'BBC', i campioni d' avrebbero messo sul piatto del colosso francese 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. Una proposta che il presidente Al-Khelaifi non ha però ritenuto soddisfacente, rigettando dunque tutto al mittente.

Dopo aver infiammato la piazza un anno fa con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora ha dunque tentato il grande colpo anche in questa sessione estiva, trovando però questa volta il muro del PSG.

I campioni di hanno rifiutato anche le proposte formulate da e soprattutto , destinazione da sempre gradita allo stesso Neymar.