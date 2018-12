Calciomercato Juventus, Renan Lodi nel mirino: scout in Brasile

Missione brasiliana per gli osservatori bianconeri, che nei giorni scorsi hanno analizzato da vicino il terzino sinistro dell'Atletico Paranaense.

La Juventus, in termini di mercato, non si ferma mai. Osservatori costantemente sul pezzo, tra dinamiche nostrane ed estere. Il responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, pretende il massimo sforzo da parte dei suoi collaboratori. Modus operandi fondamentale per anticipare la concorrenza, specialmente nelle dinamiche legate alla linea verde. Seguendo queste linee guida, il dirigente piacentino avrebbe spedito nei giorni scorsi un uomo di fiducia in Brasile.

Osservato speciale: Renan Lodi. Classe 1998, terzino sinistro, di proprietà dell'Atletico Paranaense. Per quanto concerne la fascia mancina, infatti, da qualche tempo sotto la Mole è iniziato il casting. Piace, e non poco, Alejandro Grimaldo del Benfica, seguito da vicino nella disfatta lusitana in casa del Bayern Monaco. Ma, ad ampio raggio, i dirigenti della Continassa monitorano più profili. Ecco, quindi, il laterale brasilano.

In relazione all'ultimo turno del Brasileirão, non è passata inosservata la presenza di un uomo Juve sulle tribune del Maracana in occasione della sfida vinta per 2-1 dall'Atletico Paranaense contro il Flamengo. Report, verosimilmente, embrionale. Ma che sottolinea come i campioni d'Italia, in attesa di fare chiarezza sul futuro di Alex Sandro, vogliano farsi trovare tutto fuorché impreparati.

Dotato di grande spinta, e di un'ottima tecnica di base, Renan Lodi – come da tipica scuola verdeoro – difetta in fase difensiva. Ma, considerando la carta d'identità, i margini di crescita certamente non mancano. Da comprendere, nel breve e lungo termine, se la Signora deciderà (o meno) di intensificare il fronte. Legato all'Atletico Paranaense fino al 2022, Renan Lodi avrebbe attirato su di sé anche le attenzioni della Premier League. Insomma, ecco l'ennesimo gioiello sudamericano pronto a compiere il grande salto.