Calciomercato Juventus, Ramsey vicino: 9M all'anno, può arrivare già a gennaio

La Juventus si avvicina ad Aaron Ramsey: il centrocampista dell'Arsenal potrebbe arrivare già nel calciomercato di gennaio. Pronto un maxi-ingaggio.

La Juventus si avvicina a grandi passi ad Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese dell'Arsenal è diventato l'obiettivo per il centrocampo, il colpo da regalare a Massimiliano Allegri. E quello che sembrava essere un regalo estivo sembra sempre più potersi trasformare in un acquisto post-natalizio.

Secondo il 'Corriere dello Sport' i bianconeri stanno infatti provando ad anticipare di qualche mese l'arrivo del classe 1990 dell'Arsenal in Italia. Forti del "sì" del giocatore e del vantaggio accumulato su Bayern, Real Madrid e PSG, le concorrenti al momento più pericolose.

Se l'operazione si dovesse chiudere già in questo mese di gennaio, i bianconeri pagherebbero ai Gunners 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che gli inglesi sono destinati a perdere già da tempo. Le negoziazioni per il rinnovo sono terminate già dopo l'estate, quando Ramsey ha deciso di andare in scadenza di contratto, al 30 giugno 2019, e cercarsi una nuova squadra da svincolato.

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, intervistato da 'Sky Sport' a Dubai si è nascosto, ammettendo però il valore di Ramsey e l'occhio che la società sta tenendo d'occhio:

"Siamo sempre attenti alle situazioni di mercato, compresa la sua, per adesso è un giocatore dell'Arsenal". L'articolo prosegue qui sotto

La Juventus sta però preparando un contratto con un maxi-ingaggio da garantire al gallese, stando alla 'Gazzetta dello Sport'.

Il contratto dovrebbe infatti essere un quinquennale da 6.5 milioni di euro all'anno di parte fissa, più dei bonus legati alle presenze: 500mila euro se Ramsey dovesse giocare almeno il 50% delle partite, più un altro milione se dovesse arrivare a disputare il 70% delle partite. Alle spese vanno sommati anche 9 milioni di commissioni d'ingresso.

Negli ultimi anni Ramsey non è mai riuscito a superare le 40 presenze stagionali, ma non è mai sceso nemmeno sotto le trenta ed è sempre stato fisicamente da gestire. La Juve sembra voler correre questo rischio: il gallese è un obiettivo sempre più concreto. Anche per gennaio.