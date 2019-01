Calciomercato Juventus, Ramsey subito: l'Arsenal può fare lo sconto

La Juventus, alle prese con tanti infortuni, vuole anticipare l'arrivo di Ramsey e l'Arsenal abbassa le pretese: potrebbero bastare 11,5 milioni.

La Juventus ci prova. Complici i tanti infortuni a centrocampo infatti i bianconeri non hanno abbandonato l'idea di anticipare lo sbarco di Ramsey a Torino già in questa finestra di calciomercato.

L'accordo col centrocampista gallese a partire da giugno è stato raggiunto da settimane, ma la Juventus vorrebbe convincere l'Arsenal a lasciare partire Ramsey con 6 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Adesso secondo 'Il Corriere dello Sport' l'ipotesi torna prepotentemente in auge anche perché l'Arsenal avrebbe abbassato le pretese scendendo dalla richiesta iniziale di 20 milioni di euro a circa 11,5. Inoltre ai Gunners piacciono Audero e Benatia.

Non una cifra probitiva insomma, anche considerando come la Juventus sia alle prese con i problemi fisici accusati da Pjanic e Khedira che terranno entrambi i centrocampisti fuori dalla sfida contro la Lazio di domenica sera.

A preoccupare sono in particolare le condizioni del tedesco che in questa stagione ha trascorso più tempo in infermeria che in campo.

Ecco perché l'arrivo di Ramsey a gennaio permetterebbe alla Juventus di vivere con maggiore tranquillità il finale di stagione e presentarsi al meglio all'appuntamento con la Champions.

A facilitare l'operazione adesso, come detto, potrebbe essere l'Arsenal specie se i Gunners riusciranno a chiudere l'acquisto di Denis Suarez dal Barcellona. La Juventus aspetta e spera.