Calciomercato Juventus, Ramsey può fare le visite mediche già domenica

La Juventus prova a convincere l'Arsenal a lasciar partire Aaron Ramsey già a gennaio: trattativa difficile, i gunners chiedono 20 milioni.

La Juventus vuole chiudere l'affare Aaron Ramsey il prima possibile. I bianconeri vorrebbero infatti evitare ripensamenti dell'ultimo minuto da parte del giocatore e scongiurare qualsiasi possibilità di inserimento di altri club nella trattativa.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus starebbe provando a programmare le visite mediche del centrocampista gallese già per questa domenica. Da definire però il luogo dove Ramsey potrà sostenere gli esami.

Torino o Milano restano le ipotesi più probabili ma, visto che il giocatore domani sarà impegnato con l'Arsenal nella gara di Premier League contro il West Ham, le visite mediche potrebbero essere fissate a Londra per il giorno seguente.

L'obiettivo della Juventus è quindi quello di ultimare i controlli prima di volare in Arabia Saudita, dove dovrà disputare la Supercoppa Italiana contro il Milan. La firma di Ramsey sul contratto potrebbe poi arrivare subito o essere rimandata per questioni di comodità al rientro del club dalla Supercoppa.

In scadenza di contratto con i gunners, Ramsey è così pronto a unirsi alla Juventus a parametro zero tra sei mesi, anche se i bianconeri sembrano non aver rinunciato del tutto alla possibilità di portarlo a Torino già a gennaio.

Ad ostacolare l'immediato approdo del gallese in bianconero sono però i 20 milioni che l'Arsenal è pronto a chiedere per privarsi del centrocampista in anticipo. Cifra troppo alta per la Juventus che non vuole strapagare un giocatore che avrà a costo zero in estate.