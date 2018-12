Calciomercato Juventus, Ramsey in scadenza: Madama lavora al colpo low cost

La Juventus sta facendo notevoli passi avanti sul fronte Aaron Ramsy, che va in scadenza a giugno con l'Arsenal.

Un dominio incontrastato ormai da anni in Italia e il sogno di una Champions League che in questa stagione sembra più che mai alla portata: ma la Juventus non si ferma qui e resta vigile sul mercato, la dirigenza bianconera potrebbe piazzare nei prossimi mesi il colpo Aaron Ramsey.

Rivedi Juventus-Roma on demand su DAZN: attiva il mese gratuito

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la società bianconera sta facendo notevoli passi avanti per portare a Torino il centrocampista gallese, che va in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno e potrebbe dunque arrivare a cifre molto più basse o addirittura a parametro zero.

La Juventus si conferma sempre reattiva alle ghiotte occasioni di mercato: l'arrivo di Ramsey anderebbe ad alzare ulteriormente il tasso tecnico del centrocampo di Allegri, Madama accelera per bruciare la concorrenza di un colpo low cost.

Per quanto rigaurda giugno è sempre presente nella lista bianconera il nome di Isco, che sta vivendo un momento difficile al Real Madrid: in questo caso la concorrenza è ancora maggiore (lo spagnolo piace anche al Manchester City di Guardiola) e il prezzo potrebbe non scendere sotto gli 80 milioni di euro.